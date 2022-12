Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212n in Berne +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkws hat am Freitag, 23. Dezember 2022, gegen 07:05 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der B212n in Berne verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Nach Angaben von einem Zeugen befuhr der Verursacher mit einem weinroten Kleinwagen die B212n von Lemwerder in Richtung Elsfleth. Bei schlechten Sichtverhältnissen erkannte er den Kreisverkehr in Ranzenbüttel zu spät, fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit in den Kreisel ein und durchbrach hier eine Schranke. Anschließend fuhr er durch ein angelegtes Beet und setzte die Fahrt auf der Bundesstraße in Richtung Elsfleth fort. Der entstandene Schaden im Kreisverkehr wurde auf etwa 3.000 Euro beziffert. Auch am weinroten Kleinwagen müssen erhebliche Schäden entstanden sein.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Insbesondere wird der Fahrer eines Pkws gesucht, der sich dem Kreisverkehr zur Unfallzeit aus Richtung Ranzenbüttel näherte und den Hergang eigentlich beobachtet haben müsste. Hinweise zum Verursacher werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

