POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Steimker Berg, Birkenweg

12.03.2023, 15.15 Uhr - 22.10 Uhr

Unbekannte sind am Sonntagzwischen 15.15 Uhr und 22.10 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Birkenweg eingebrochen. Was sie dabei alles entwendeten und auf welche Höhe sich der angerichtete Gesamtschaden beläuft ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf noch zu klärende Art und Weise auf die Gartenanlage des Reihenhauskomplexes.

Hier begaben sie sich an das Tatobjekt, erklommen das Obergeschoss und öffneten gewaltsam ein Fenster durch welches sie ins Innere des Hauses gelangten.

Anschließend durchsuchten sie das zuerst betretende Zimmer gründlich nach sich lohnender Beute. Möglicherweise wurden sie hierbei gestört, denn sie ließen die restlichen Räume unberührt und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Als die Hauseigentümerin gegen 22.10 Uhr in ihr Domizil zurückkehrte bemerkte sie die Bescherung und alarmierte die Polizei.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlingetr Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

