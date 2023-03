Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker unterwegs - Polizei warnt vor Leichtgläubigkeit

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenberg

15.03.2023, 08.55 Uhr

Ein Unbekannter hat einmal mehr den guten Ruf der Handwerksinnung in den Schmutz gezogen. Es war gegen 08.55 Uhr, als ein Unbekannter mit einem Messgerät in der Hand bei einer älteren Dame an der Wohnungstür klingelte und vorgab, als Handwerker den Wasserdruck in der Wohnung der Seniorin kontrollieren zu wollen.

Obwohl sie ein ungutes Gefühl hatte, ließ sie den Mann in ihre Wohnung.

Dieser kontrollierte zunächst die Heizkörper und forderte die Wohnungsinhaberin auf, den Wasserhahn im Badezimmer zu betätigen, während er im Schlafzimmer zugange war.

Nach einer kurzen Zeit gab er vor, noch weiteres Werkzeug holen zu wollen, verließ die Wohnung und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Als die Seniorin in das Schlafzimmer zurückkehrte bereute sie es, nicht auf ihr Bauchgefühl gehört zu haben: Sie bemerkte ihre leere Schmuckschatulle aus welcher der Unbekannte den darin befindlichen Goldschmuck in noch zu ermittelndem Wert entwendet hatte.

Die Rentnerin alarmierte die Polizei, die den Sachverhalt aufnahm. Danach war der Unbekannte etwa 30 Jahre alt, 180 cm groß und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er war von sportlicher Statur, trug schwarze Haare mit schwarzem Vollbart und war mit einer schwarzen Handwerkeruniform bekleidet. In der Hand hielt er ein Messgerät.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn oder Passanten der Unbekannte im Bereich der Rabenbergstraße oder deren Nebenstraßen aufgefallen ist. Möglicherweise hat er auch bei anderen Wohnungen geklingelt und es gibt noch weitere Geschädigte.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. "Verweigern sie den Unbekannten den Zutritt zu ihrer Wohnung, rufen die angebliche Firma an, von der der Handwerker kommt und hinterfragen sie dessen Absicht. Holen sie sich bei Nachbarn Hilfe, oder alarmieren sie die Polizei," so Polizeisprecher Thomas Figge.

Hinweise zum geschilderten Fall nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

