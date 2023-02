LPI-G: Sieben Gartenlauben aufgebrochen

Gera (ots) - Zwischen dem 02.02.2023 und dem 14.02.2023 drangen bisher unbekannte Täter in eine Kleingartenanlage in der Pasternakstraße ein. Dort brachen sie die Türen von zwei Gartenlauben auf und verursachten so erheblichen Sachschaden. In einer der beiden Hütten erbeuteten die Einbrecher einen Fernseher und Silvesterknaller. In der anderen wurden sie nach ...

mehr