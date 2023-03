Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonne brennt hinter Mehrfamilienhaus

Schöningen (ots)

Schöningen, Am Mühlenbach, 18.03.2023, 20:30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstagabend zum Brand einer Altpapiertonne in Schöningen. Durch eine Bewohnerin des Hauses wurde durch Zufall ein Feuerschein hinter dem Objekt wahrgenommen. Beim Eintreffen der ersten Polizei- und Feuerwehrkräfte wurde festgestellt, dass Unbekannte die Altpapiertonne von ihrem ursprünglichen Stellplatz entfernt und auf einer Rasenfläche in der Nähe des Wohnhauses abgestellt hatten. Hier brannte die Mülltonne vollständig aus und wurde zerstört. Zu einer Gefährdung von Personen und des Wohnhauses kam es nicht. Die Polizei Schöningen hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen im Umfeld der Straße Am Mühlenbach festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schöningen in Verbindung zu setzten.

