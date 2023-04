Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugbrand auf A 29 im Bereich der Gem. Großenkneten ++ mehrstündige Sperrung der Autobahn ++ aufwendige Reinigung

Delmenhorst (ots)

Am 21.04.2023 gegen 15:20 Uhr kam es auf der A 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten aufgrund eines Fahrzeugbrandes zu einer mehrstündigen Vollsperrung der Autobahn. Einem 27-Jährigem aus Molbergen gelang es dabei noch, seinen Pkw nach einem technischen Defekt auf dem Seitenstreifen der A 29 zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide im Bereich der Gemeinde Großenkneten abzustellen. Nachdem er ausgestiegen war, stellte er ausgehend vom Motorraum bereits dunklen Rauch sowie Feuer fest, dass innerhalb kürzester Zeit auf den gesamten Pkw sowie die angrenzende Grünfläche und Bäume übergriff. Den alarmierten Kräften der freiwilligen Feuerwehr Sage gelang es, den Brand abzulöschen. Da aus dem Pkw noch Kraftstoff und Öl ausgetreten war, dass sich mit dem Löschwasser vermischte und die Fahrbahn großflächig verunreinigte, wurden zunächst durch die Feuerwehr Sperren gesetzt. Eine Spezialfirma musste anschließend die Fahrbahn aufwendig reinigen und das Gemisch entsorgen. Für die Löscharbeiten sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn war die Autobahn 29 in Fahrtrtg. Ahlhorner Heide bis ca. 19:20 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

