POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeugführer in Ahlhorn ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 21.04.2023, wurde der Polizei gegen 21:30 Uhr ein Pkw gemeldet, der die B 212 aus Richtung Berne kommend u. a. in Schlangenlinien befahren würde. In der Ortsdurchfahrt von Elsfleth (Oberrege) konnte eine Besatzung des Polizeikommissariats Brake das Fahrzeug anhalten und eine ...

mehr