POL-EL: Haren - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr -Zeugen gesucht

Werlte (ots) - Zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Sonntag, 16.00 Uhr, kam es im Meyerhof in Werlte zu einem E-Bike Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer Garage ein E-Bike mit diversem Zubehör. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer: 05952-93450 zu melden.

