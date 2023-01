POL-GF: Reanimierte Person verstirbt im Klinikum

Gifhorn (ots) - Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 29.12., 14:00 Uhr und Freitag, dem 30.12.2022, 12:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Carl-Goerdeler-Ring in Höhe der Hausnummer 58 in Gifhorn, gegen einen geparkten 3er BMW in grau. Durch den Unfall entstanden an dem BMW Kratzer an der Felge und dem Stoßfänger auf der vorderen Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ...

