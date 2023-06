POL-EL: Papenburg - 37-jähriger Fahrer eines Transporters mit 3,48 Promille durch Papenburg unterwegs - glücklicherweise wurde niemand verletzt

Emlichheim (ots) - Am Sonntag kam es gegen 14.49 in der Ringer Straße (L44) in Emlichheim zu einem schweren Auffahrunfall. Die 40-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Opel die Ringer Straße in Fahrtrichtung Ringe. Als sie beabsichtigte nach links abzubiegen und abbremste, fuhr die 16-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von hinten auf und ...

mehr