Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Niemand mehr vor Ort

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagvormittag fuhr 86-Jähriger mit seinem Pkw Fiat in Eisenberg auf der Teichstraße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße. An der Einmündung bremste er sein Fahrzeug zunächst ab um anzuhalten, rollte jedoch noch weiter. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Kreisverkehr. In der Folge kollidierte die Front des Pkw mit der Fahrzeugseite des Lkw und wurde dadurch beschädigt. Der 86-Jährige fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nach seinen Angaben habe er einen Parkplatz gesucht, um folgend mit der Unfallgegner Kontakt aufzunehmen. Er habe bei Rückkehr zum Unfallort diesen jedoch nicht mehr gesehen und fuhr nach Hause, ohne weitere Wege zur Unfallaufnahme zu unternehmen. Am Lkw entstand geringer Schaden. Eine entsprechende Anzeige wurde folglich gefertigt.

