Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Raubzug endet ohne Beute

Jena (ots)

Zwei Unbekannte versuchten sich am Montagabend an verschiedenen Lebensmitteln aus einen Discounter in der Friedrich-Körner-Straße widerrechtlich zu bereichern. Ein Täter begab sich in den Markt und verstaute die Lebensmittel im Wert von über 20,- Euro in einen Beutel. Ein zweiter Täter öffnete im Anschluss die Eingangsschranke, sodass der erste Täter den Markt verlassen konnte. Dies bemerkte jedoch ein Zeuge und schritt ein. Bei der Konfrontation mit dem Sachverhalt versuchte sich einer der Beiden mit Gewalt aus der Situation, mitsamt der Beute, zu befreien. Dies gelang jedoch nur bedingt, der Beutel mit den Waren verblieb im Markt. Im Anschluss entfernten sich die beiden unbekannten männlichen Täter unerkannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell