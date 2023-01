LPI-J: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Roller durch Apolda

Weimar (ots) - Mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Brandes am Montagabend in Tannroda. Auf noch nicht bekannte Weise geriet auf einem Grundstück eine Mülltonne in Brand, wobei das entstandene Feuer postwendend auf eine weitere übergriff. Da sich beide Tonnen an der Hausseite eines als Schuppen genutzten Gebäudes befanden, machten die Flammen auch hiervor keinen Halt. Das Feuer konnte durch die informierte Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde ...

mehr