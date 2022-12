POL-EL: Papenburg - Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am 8. Dezember um 7:30 Uhr in Neuenhaus auf der "Uelsener Straße" zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 85-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Die Frau verstarb am 16. Dezember im Krankenhaus in Nordhorn an den Folgen ihrer Verletzungen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-104 E-Mail: ...

mehr