POL-EL: Neuenhaus - Frau nach Verkehrsunfall verstorben

Neuenhaus (ots) - Am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Einzelhandelsmarktes an der Weidenstraße in Neuenhaus zu einem polizeilichen Einsatz. Dabei wurde eine stark alkoholisierte Frau in einem schwarzen Volvo angetroffen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welchen dieses Fahrzeug fahrender Weise aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter 0594392000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr