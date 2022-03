Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in Westenholz am Montagabend

33129 Delbrück (ots)

Montag, 07.03.2022, 19:30 Uhr

33129 Delbrück, Westenholzer Straße/Suternstraße

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 55jährige Audifahrerin die Westenholzer Straße und bog in Höhe der Einmündung Suternstraße nach links auf den Parkplatz eines Restaurants ab. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegen kommenden Pkw BMW, der die Westenholzer Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrzeuginsassen wurden mit mehreren Rtws in Krankenhäuser gebracht, konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die 55jährige Fahrerin des Audi und der 33jährige Fahrer des BMW, sowie der 37jährige Beifahrer im BMW wurden leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Audi entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro, am BMW ein Sachschaden von ca. 15000 Euro. Die Westenholzer Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung zwischen der Suternstraße und dem Malvenweg bis 21:00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell