LPI-J: Feuerlöscher entleert

Jena (ots) - Montagvormittag musste ein Anwohner der Arvid-Harnack-Straße feststellen, dass Unbekannte widerrechtlich in seinem Keller waren. Der oder die Täter verschafften sich durch Beschädigen des Vorhängeschlosses Zutritt und nahmen mehrere Elektrowerkzeuge, welche in einer Kiste gelagert waren, an sich. Die Höhe des Stehlgutes ist noch unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

