Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Malente

Korrekturmeldung zur Folgemeldung: Kriminalpolizei ermittelt nach Überfällen

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am Mittwoch (29.03.) ereigneten sich in der Malenter Bahnhofstraße zwei Überfälle. Der 18-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei Eutin identifiziert werden. Am Freitag (31.03.) wurde der gebürtige Ostholsteiner im Kreis Plön festgenommen, weil gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl bei der Staatsanwaltschaft Flensburg wegen anderer Straftaten vorlag.

Entgegen der am gestrigen Tag veröffentlichten Meldung (https://my.newsaktuell.de/p/11/archiv/5024596?page=1) erfolgte die Inhaftierung nicht aufgrund der begangenen Straftaten im Großraum Flensburg, sondern auf Anordnung des Amtsgerichtes Lübeck, das im Zusammenhang mit den Taten in Malente einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes erlassen hat. Der 18-Jährige befindet sich mittlerweile in der Jugendanstalt Schleswig.

