Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Radfahrer in die Trave geschubst - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Bereits in der Nacht zum 19. März (Sonntag) kam es in der Straße An der Untertrave in Lübeck zu einem Angriff auf einen Radfahrer. Der fuhr entlang der Kaimauer zwischen dem Holstentor und der Fußgängerbrücke Höhe Beckergrube. Kurz vor der Brücke wurde er von einem entgegenkommenden Fußgänger geschubst und fiel in die Trave. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 03:30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Lübecker mit seinem Fahrrad in der Straße An der Untertrave auf dem Gehweg der Wasserseite vom Holstentor in Richtung Fußgängerbrücke in Höhe der Beckergrube. Kurz vor Erreichen der Brücke kam ihm ein Fußgänger entgegen, der ihn ohne erkennbaren Grund schubste. Durch den Angriff verlor der Lübecker das Gleichgewicht und stürzte in die Trave.

Der 19-Jährige konnte nach einigen Metern des Schwimmens eine Leiter erreichen und wieder auf den Gehweg klettern. Jedoch fehlten von dem Mann und dem Fahrrad jedwede Spuren. Der unbekannte Täter wurde als 20 bis 30 Jahre alt und 1,80 m groß beschrieben. Er soll eine kräftige und trainierte Statur haben und mit einer blauen Jeans, sowie einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenrad der Marke Gudereit in rot. Angebracht war vorn ein Fahrradkorb. Wer Angaben zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des unbekannten Mannes sowie des Fahrrades machen kann, wird gebeten, sich mit dem Ermittlungsdienst des 1. Polizeireviers in Lübeck in Verbindung zu setzen. Sie erreichen die Ermittler telefonisch unter 0451-1316145 oder per Email unter ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell