Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am 3. Juni zwischen 17.30 Uhr und 17.50 Uhr wurde ein in der Straße Bergvennenweg geparkter grauer 3er-BMW an der Front beschädigt. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein oder Ausparken und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

