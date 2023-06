Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Raub auf ein Geschäft in der Obergerichtsstraße gesucht - Nachtrag: Täter festgenommen

Meppen (ots)

Wie wir bereits berichteten, kam es am Donnerstag in Meppen zu einem Raub in der Obergerichtsstraße. Im Rahmen der intensiven Ermittlungsarbeit konnte der Täter schnell identifiziert und bereits am Freitagmittag an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Der 45-Jährige bereits polizeibekannte Beschuldigte wurde nach weiteren Maßnahmen auf der Dienststelle beim Amtsgericht in Meppen vorgeführt und kam anschließend in die JVA. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der 45-Jährige auch für weitere Raubstraftaten, welche in den letzten Wochen im Stadtgebiet verübt wurden, in Frage kommen. Dies ist derzeit jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell