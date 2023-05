Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Dienstag, den 30.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Georgsheil - Schwerer Raub auf Tankstelle

Am Sonntagmorgen, gegen 08:00 Uhr, betrat eine maskierte, männliche Person eine Tankstelle in Georgsheil. Der Mann suggerierte dem Opfer, einer 45-jährige Mitarbeiterin, dass er eine Waffe mit sich führe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die 45-Jährige konnte einen Alarmknopf betätigen, was die Person bemerkte. Anschließend nahm er mehrere E-Zigaretten an sich und flüchtete zu Fuß. Durch eine zufällig anwesende Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeugs wurde die Verfolgung aufgenommen und der Standort übermittelt. Eintreffenden Polizeikräften gelang es, die Person festzunehmen. Bei der Festnahme stürzte ein Polizeibeamter mit dem Mann in einen Graben. Bei dem Dienstgebäude der Polizei Aurich wurde dann im Rahmen einer Identitätsfeststellung ermittelt, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen 21-Jährigen Auricher handelt. Da dieser den Eindruck erweckte, unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln zu stehen, wurde eine Blutentnahme richterlich angeordnet. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Auricher aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich jetzt strafrechtlich für sein Handeln verantworten.

Norden - Fahrrad aus Treppenhaus entwendet

In der Nacht zu Montag entwendete ein Unbekannter das gesichert abgestellte Fahrrad einer 36-jährigen Norderin aus dem Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Straße Steenbalgen. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Fahrrad vor Supermarkt gestohlen

Am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, stellte ein 47-jähriger Mann aus Hage sein Fahrrad gesichert vor einem Lebensmittelgeschäft in der Gewerbestraße ab. Unbekannte stahlen das Fahrrad der Marke KTM, als der Hager in dem Geschäft war. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Victorbur - Diebstahl eines Rasenmähroboters

In der Zeit von Donnerstagmittag bis Montagabend entwendeten Unbekannte einen Rasenmähroboter in der Straße Achterdiek. Der Mähroboter stand dort auf dem Grundstück eines 37-jährigen Südbrookmerländers. Der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Verkehrsgeschehen

Hage - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend, gegen 22:40 Uhr, kam ein 50-jähriger Paderborner mit seinem Ford auf der Hagermarscher Straße von der Fahrbahn ab. Der 50-Jährige kollidierte anschließend mit einer Straßenlaterne. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer mit deutlich über 2 Promille erheblich alkoholisiert war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine mittlere, vierstellige Summe. Der 50-Jährige muss sich strafrechtlich für sein Handeln verantworten.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Schule verwüstet

Sonntagnacht, gegen 23:00 Uhr, drangen zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Schule und eine dazugehörige Sporthalle in der Straße Lüttmoorland ein. Es wurden zum Teil massive Beschädigungen und Verwüstungen angerichtet, wodurch ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In der letzten Woche erschien eine 75-jährige Frau aus Wittmund bei der Polizei und zeigte nachträglich einen Verkehrsunfall ihres 82-jährigen Ehemannes an. Der 82-Jährige befuhr am 29.04.2023, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr, die L10 in Burhafe. In Höhe der Einmündung Osterpiep beabsichtigte der Wittmunder die Straße zu überqueren. Hierfür schob er sein Fahrrad über die Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte das Fahrrad des Mannes, woraufhin der Wittmunder stürzte. Nach einem kurzen Austausch der beiden Unfallbeteiligten fuhr der Autofahrer weiter. Der 82-Jährige verletzte sich schwerer als zunächst gedacht und wird weiterhin im Krankenhaus behandelt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

