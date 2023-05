Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 27./28.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Versicherungsschutz Am Samstagmorgen wurde ein 34-jähriger Mann aus Südbrookmerland im Birkenweg mit seinem Mofa kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,0 Promille. Außerdem stellten die kontrollierenden Polizeibeamten fest, dass am Mofa ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht worden war. In der Bekleidung des Mannes fanden die Beamten außerdem Drogen. Für die Fahrt unter Alkoholeinfluss musste bei dem Südbrookmerländer eine Blutprobe entnommen werden. Des Weiteren wurden Strafverfahren wegen einer Urkundenfälschung und der Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Sonstiges

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Trunkenheit im Verkehr Nach einem Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin wurde in der Samstagnacht ein aus Hameln stammender 38-jähriger Fahrzeugführer in Norden auf der Badestraße durch die Polizei kontrolliert. Bei dem Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,59 Promille festgestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Norderney - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger Am Samstagmittag kommt es zwischen einem 28-jährigen PKW-Führer und einem 67-jährigen Fußgänger auf dem Gorch-Fock-Weg auf Norderney zu einem Unfall. Der Fahrzeugführer übersah beim Rangieren aus einer Parklücke den Norderneyer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Großheide - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Großheide. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt mutmaßlich beim Ein-/Ausparken den PKW einer 42-jährigen Großheiderin. Danach entfernt sich der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 - 9210 entgegen.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Versuchter Diebstahl aus PKW In der Samstagnacht gegen 00:10 Uhr kam es im Mühlenweg in Norden zu einem versuchten Diebstahl aus einem PKW. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Täter die hintere linke Fahrzeugscheibe vom PKW eines 25-jährigen Norders. Im Anschluss versuchte der Täter die in der Beifahrertür befindliche Geldbörse zu entwenden. Auf Ansprache einer 25-Jährigen aus Norden flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 - 9210 entgegen.

Sonstiges

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Verkehrsunfallflucht Von Freitagabend bis Samstagabend wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW in Carolinensiel auf dem Parkplatz Bahnhofstraße 40 durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04462-9110 zu melden.

Horsten - Verkehrsunfall

Auf der B 436 in Höhe der Ortschaft Horsten kam ein 22 Jahre alter Mann aus Friedeburg am Sonntagmorgen, um 03.26 h, mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Der Mann kam aus Richtung Sande und prallte vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs mit seinem BMW gegen einen Baum. Er wurde leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschlepper geborgen werden.

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Sachbeschädigung am Strand In der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr wurden am Sonnabend 17 Strandkörbe in Neuharlingersiel durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Bereits in der Vergangenheit ist es dort am Strand zu Sachbeschädigungen gekommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 04462-9110 zu melden.

Sonstiges

