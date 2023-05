Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moorweg - Auto beschädigt Wittmund - Rollerfahrer schwer verletzt

Landkreis WIttmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moorweg - Auto beschädigt

Unbekannte haben in Moorweg ein Auto beschädigt. Der schwarze VW Golf, der im Leegmoorweg abgestellt war, wurde mit einem Stein zerkratzt. Ereignet hat sich der Vorfall am Mittwoch in der Zeit von 11:45 Uhr bis 13 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Rollerfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund ist am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt worden. Ein 27-jähriger Mann aus Jever fuhr mit seinem Traktor gegen 16:45 Uhr auf der Straße Ülkegatt und wollte von dieser nach links auf eine Weidefläche abbiegen. Im gleichen Moment setzte ein 33-jähriger Mann aus Wittmund mit seinem Motorroller zum Überholen des Traktors an und stieß mit diesem zusammen. Der Rollerfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Straße für rund drei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell