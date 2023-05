Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Seniorin überfallen

Aurich (ots)

Aurich - Seniorin überfallen

Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag in Aurich Opfer eines Überfalls geworden. Zwei bislang unbekannte Täter rempelten die 86-jährige Auricherin an und entrissen ihr dann ihre Handtasche. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Von-Jhering-Straße. Nach der Tat flüchteten die Täter mit der Handtasche, in welcher sich unter anderem Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich befand, in Richtung Nürnburger Wall. Die Seniorin wurde durch die Tat leicht verletzt. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Jugendliche mit schmächtiger Statur und südländischem Aussehen handeln. Zeugen, die Hinweise geben können oder zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr auffällige Beobachtungen im Bereich Von-Jhering-Straße, Nürnburger Wall oder Carolinenhof gemacht haben, werden gebeten sich unter 04941 6060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell