POL-MA: Weinheim/RNK - BAB 659, AK Weinheim, Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - PM Nr. 2

Weinheim/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitagabend, kurz nach 18.30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 659. Hierbei geriet ein 26-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betongleitwand. Bei der Kollision und dem anschließenden Sturz wurde der 26-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000EUR geschätzt.

