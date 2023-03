POL-EU: Festnahme aufgrund eines Haftbefehls

Euskirchen (ots) - Am Sonntag (12. März) beschädigten Unbekannte auf der Roitzheimer Straße im Zeitraum von 1 Uhr bis 13.30 Uhr eine Glastür von einem Gebäude. Weiter wurde im rückwärtigen Bereich von dem Gebäude ein Rolltor in Brand gesetzt. Der Brand erlosch noch vor der Tatendeckung. Es wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle ...

mehr