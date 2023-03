POL-EU: Trunkenheit im Verkehr

Euskirchen, Mechernich, Kall (ots) - Im Zeitraum von 8 Uhr bis 20 Uhr wurden am Freitag in Mechernich, Kall und Euskirchen-Euenheim an insgesamt acht Pkw die Katalysatoren entwendet. Die Pkw waren auf öffentlichen Parkplätzen durch die Besitzer abgestellt worden, die nach ihrer Rückkehr den Diebstahl feststellen mussten. Die Tatörtlichkeiten befinden sich unter anderem auf den P&R-Parkplätzen der Bahnhöfe Mechernich ...

