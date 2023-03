POL-EU: Brand eines Rolltors

Schleiden (ots) - Am Samstag (11. März), um 11.30 Uhr, wurden eine 84-Jährige sowie ein 84-Jähriger aus Schleiden bei einer Rauchentwicklung im Dreiborner Weg verletzt. Der 84-Jährige erhitzte zuvor in seinem Einfamilienhaus für das Mittagessen Fett in einem Topf, das zu brennen begann. Die 84-jährige Ehefrau wurde durch den Rauchmelder auf den Rauch aufmerksam. Die Feuerwehr wurde von Spaziergängern alarmiert, die sich zum Zeitpunkt vor dem Haus aufhielten. Der Mann ...

