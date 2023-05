Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Nach Unfall geflüchtet/Wittmund - Unfall mit hohem Schaden

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Unfall geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Wittmund. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug fuhr in der Zeit von 9 Uhr bis 10.30 Uhr gegen einen grauen VW. Unfallort ist ein Parkplatz im Dohuser Weg. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110.

Wittmund - Unfall mit hohem Schaden

Am Dienstag hat es einen Unfall in der Heglitzer Straße in Wittmund gegeben. Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer fuhr auf der K28 in Richtung B210. Gegen 17 Uhr bog er in die K42 ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 32-jährigen VW-Fahrer. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. An beiden Autos entstanden Schäden, die auf 37 000 Euro geschätzt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell