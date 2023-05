Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Aurich - Berauscht gefahren/Südbrookmerland - Unfallflucht/Wiesmoor - Nach Zusammenstoß geflüchtet/Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Dienstagabend haben Polizeibeamte in Aurich ein Auto angehalten. Während der Kontrolle in der Wallstraße stellte sich heraus, dass die 43-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem gab sie gegenüber den Beamten falsche Personalien an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Berauscht gefahren

In der Nacht zu Mittwoch führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in Aurich durch. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 30-jährige Autofahrerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Südbrookmerland - Unfallflucht

Am Dienstag ist es in Südbrookmerland zu einer Unfallflucht gekommen. Auf einem Parkplatz in der Westvictorburer Straße stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen einen schwarzen VW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Tatzeit war 10.55 Uhr bis 11.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland unter der Telefonnummer 04942 204400 entgegen.

Wiesmoor - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Dienstagfrüh kam es zu einer Unfallflucht in Wiesmoor. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr auf der Hauptwieke I in Richtung Wiesmoor. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Fahrer nicht an das Rechtsfahrgebot und streifte gegen 6.55 Uhr den Seitenspiegel eines entgegenkommenden Omnibusses. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

Aurich - Unfallflucht

Am Dienstag hat es in Aurich eine Verkehrsunfallflucht gegeben. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr gegen einen weißen BMW Mini Cooper. Unfallort war ein Parkplatz in der Straße Am Ellernfeld. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell