Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Norden - Warnung vor Taschendieben

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Norden - Taschendiebe in Supermärkten

Zu gleich mehreren Taschendiebstählen kam es am vergangenen Wochenende in Verbrauchermärkten im Raum Norden. Die Taten ereigneten sich am Samstagmorgen um 9 und 10 Uhr in Märkten in der Bahnhofstraße und Gewerbestraße in Norden sowie auch um 10.30 Uhr in einem Markt in der Straße Am Edenhof in Hage. Die Polizei Norden bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Telefon 04931 9210.

Darüber hinaus rät die Polizei eindringlich, auch beim Einkaufen immer ein besonderes Auge auf die eigenen Wertsachen zu haben. Handtaschen sollten niemals in den Einkaufswagen gelegt oder an den Wagen gehängt werden. Tragen Sie Bargeld, Kreditkarten und Papiere in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Handtasche möglichst körpernah tragen und diese immer sicher verschlossen ist. Pins sollten niemals direkt an der Bankkarte oder in der Geldbörse aufbewahrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell