Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, den 21.05.23

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autoscheibe mit Stein eingeworfen

Ein bislang unbekannter Täter warf am Sonntagnachmittag zwischen 14.45 und 15.45 Uhr die Seitenscheibe eines BMW in der Kirchstraße in Aurich ein und entwendete ein Portemonnaie aus dem Fahrzeuginneren. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagnachmittag einen 47-jährigen Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug auf der Kirchdorfer Straße in Aurich unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem 47-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Wiesmoor - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 25-Jähriger aus Wiesmoor fuhr am Sonntagnachmittag mit seinem Auto auf dem Amaryllisweg in Wiesmoor und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem war das Auto nicht zugelassen und die Kennzeichen entstempelt. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Norden - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 25-jähriger aus Norden befuhr am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr mit einem E-Scooter den Schulweg in Norden und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und der E-Scooter gestohlen war. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter sichergestellt. Den Mann erwarten jetzt ein Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren.

Norderney - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das Fahrrad einer Frau aus Norderney. Nach ersten Erkenntnissen wurde das blau/graue Herrenrad der Marke Gazelle an der Straße Am Wasserturm entwendet. Bereits am Samstag soll sich eine verdächtige Person in der Nähe des Fahrrads aufgehalten haben. Diese wird wie folgte beschrieben: männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 1,90m groß, schlank, dunkle lockige Haare, Brille. Wer Hinweise auf die Person oder den Verbleib des Fahrrads machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Norderney zu melden unter Telefon 04932-92980.

Verkehrsgeschehen

Hage - Verkehrsunfall(-flucht) mit verletzter Radfahrerin

Am Sonntag gegen 19.50 Uhr kam es in Hage zu einem Verkehrsunfall zwischen einem roten Auto und einer jugendlichen Radfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 16-jährige Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße. Zeitgleich fuhr ein unbekannter männlicher Autofahrer mit seinem Auto (mutmaßlich der Marke VW) auf der Straße Alter Dieker und wollte auf die Bahnhofstraße einbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit der Radfahrerin. Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand Sachschaden. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß soll sich der Autofahrer nach dem Wohlergehen der Radfahrerin erkundigt haben und dann vom Unfallort davongefahren sein, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Der Autofahrer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931-9210.

Norden - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz "P3" am Fähranleger in Norddeich ist es zwischen Donnerstag um 12.10 Uhr und Samstag um 17.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Parkvorgang den geparkten Daimler eines 54-Jährigen aus Bocholt. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931-9210.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

