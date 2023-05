Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 19./20.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Pkw aufgebrochen In der Rotdornstraße ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Pkw-Aufbruch gekommen. Ein bislang unbekannter Täter zertrümmerte eine Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes und verschaffte sich so Zugang. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Schlüsseletui aus dem Fahrzeug entwendet worden. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter Telefon 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Hage - Berauscht und ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs Am Freitag gegen 14:20 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Hagermarscher Straße fest, dass der 35-jährige Fahrer eines Pkw mit Anhänger nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Großheider unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme wurde bei ihm angeordnet. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 32-jähriger Mann aus Norden befuhr am Donnerstag gegen 18:00 Uhr mit einem Pkw öffentliche Straße im Stadtgebiet, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Wie sich sodann herausstellte, besaß der Mann keine Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Brand einer selbstgebauten Sauna In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Terheider Weg in Westerholt auf einem dortigen Firmengrundstück zu einem Brand eines Bürocontainers. Der 48-jährige Eigentümer hatte in dem Container eine Sauna eingebaut und diese nun das erste Mal in Betrieb genommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing der Ofen der Sauna Feuer. Ein Zeuge wurde auf den Qualm aufmerksam und informierte sofort die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag gegen 11:50 Uhr kam es in Wittmund im Ortsteil Carolinensiel auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße Pumphusen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen abgestellten blauen VW Golf. Danach entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, sowie zum flüchtigen Pkw nimmt die Polizei Wittmund unter Telefon 04462-9110 entgegen.

Wittmund- Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Carolinensiel in der Wittmunder Straße. Der 58-jährige Fahrzeugführer beschädigte zunächst beim Befahren des Parkplatzes einen abgestellten Pkw. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm droht nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell