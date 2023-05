Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, 19.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Freitagmittag kam es auf der Wittmunder Straße (L 12) in Höhe der Hausnummer 179 in Wiesmoor/Marcardsmoor zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 64- jährige Wittmunderin fuhr mit ihrem Opel Meriva in Richtung Wiesedermeer, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Trotz schnellstmöglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und einen hinzugerufenen Notarzt verstarb sie noch am Unfallort. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Der Pkw der Wittmundern war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

