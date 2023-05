Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Unfallflucht/Aurich - Nach Unfall mit Rad geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Unfallflucht

In Großheide hat es am Donnerstag einen Unfall mit anschließender Flucht gegeben. Ein silbernes Fahrzeug stieß gegen 13.35 Uhr beim Ausparken gegen einen grauen VW und beschädigte diesen im hinteren Bereich des Autos. Unfallort war ein Parkplatz in der Halbemonder Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Nach Unfall mit Rad geflüchtet

Donnerstagnachmittag kam es zu einem Unfall in Aurich. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine Gruppe von ungefähr fünf Radfahrern im Alter von 40-50 Jahren auf dem Radweg der Kirchdorfer Straße in Richtung Aurich. Einer der Fahrradfahrer stieß gegen 16.40 Uhr mit einer 72-jährigen Pedelecfahrerin zusammen, die der Gruppe entgegenkam. Die Frau stürzte in einen angrenzenden Graben und verletzte sich dabei leicht. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich vom Unfallort. Wer Hinweise zum Unfall oder zum Unfallbeteiligten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell