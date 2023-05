Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Einsätze am Himmelfahrtstag

Aurich/Wittmund (ots)

Am diesjährigen Himmelfahrtstag hatte die Polizei Aurich/Wittmund ein ähnliches Einsatzaufkommen zu verzeichnen wie im vergangenen Jahr. Im Zuständigkeitsbereich fanden wieder mehrere Veranstaltungen anlässlich des Himmelfahrts- bzw. "Vatertags" statt, teilweise mit rund 800 bis 1.500 gleichzeitig anwesenden Personen. Vor allem tagsüber waren die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wiederholt im Einsatz, um Streitigkeiten zwischen alkoholisierten Personen zu schlichten oder Sachverhalte wegen Körperverletzungen aufzunehmen.

Neben 25 Platzverweisen und diversen Ruhestörungen wurden auch insgesamt 15 Ermittlungsverfahren aufgrund von Körperverletzungen eingeleitet. Bei einem 20-jährigen Mann wurde, nach Durchsetzung eines Platzverweises, ein Teleskopschlagstock in dessen Rucksack gefunden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Es kam zudem zu Trunkenheitsfahrten und auch zu Unfällen unter Alkoholeinfluss.

In der Straße Müllers Kamp in Aurich hielten Beamte einen 41-jährigen Motorradfahrer mit einem Atemalkoholwert von über 2 Promille an. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aufmerksame Zeugen meldeten einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer auf einem Tankstellengelände in der Dornumer Straße in Aurich. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der 22-jährige Fahrer daran gehindert werden, wieder in sein Auto zu steigen. Bei der durchgeführten Kontrolle, stellte sich ein Atemalkoholwert von über 1,8 Promille heraus.

In der Krummhörn stürzte ein 54-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt. Der Mann missachtete offenbar stark alkoholisiert die Vorfahrt eines Autos in der Manningastraße. Obwohl es zu keinem Zusammenstoß kam, stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Blomberg stießen am Nachmittag zwei Radfahrer zusammen. Ein 24-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf der Straße Herren Helmer in Richtung Moorweg. Er übersah eine entgegenkommende 22-jährige Pedelec-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Radfahrer und verletzten sich leicht. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille.

In der Ortschaft Willen kollidierte ein 20-jähriger Ford-Fahrer in der Straße Alter Postweg mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell