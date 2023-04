Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Versuchter Einbruch in Seniorenheim

Bild-Infos

Download

Annweiler (ots)

In der Zeit von Freitag, den 31.03.2023, 16:00 Uhr, bis Montag, den 03.04.2023, 07:00 Uhr, wurde versucht, in das Seniorenheim "Haus Trifels" einzubrechen. Hierbei wurde ein Hebelwerkzeug benutzt, um in ein Seitenfenster des Seniorenheimes in der Bahnhofstraße einzubrechen. Obwohl das Fenster aus den Scharnieren gehebelt werden konnte, gelang es dem /den Täter(n) nicht, in das Gebäude einzudringen. Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/9646-2519 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell