POL-AUR: Ergänzende Mitteilung zur Gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 15.05.2023 betreffend die Explosion eines Kfz in Wittmund

Aurich (ots) - Aurich - Festnahmen nach Raub auf Prostituierte Nach Raubüberfallen auf Prostituierte wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie berichtet (Mitteilung vom 9.5.2023) kam es am 7. Mai zu einem Raub auf eine Wohnungsprostituierte in der Straße Am Tiergarten. Eine männliche Person betrat dort die Wohnung der Prostituierten, forderte unter Vorhalt einer Waffe Bargeld und flüchtete anschließend. Am 9. Mai ...

