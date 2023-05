Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Festnahmen nach Raub auf Prostituierte

Aurich (ots)

Nach Raubüberfallen auf Prostituierte wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie berichtet (Mitteilung vom 9.5.2023) kam es am 7. Mai zu einem Raub auf eine Wohnungsprostituierte in der Straße Am Tiergarten. Eine männliche Person betrat dort die Wohnung der Prostituierten, forderte unter Vorhalt einer Waffe Bargeld und flüchtete anschließend. Am 9. Mai gegen 17 Uhr kam es in einem Wohnungsbordell in der Leerer Landstraße ebenfalls zu einem schweren Raub. Drei männliche Personen überfielen dabei drei Prostituierte in ihren Wohnungen, bedrohten diese mit Messern und verletzten sie. Auch hier wurde Bargeld erbeutet. Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen konnten nun zwei der drei Täter identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um einen 18-jährigen Mann und einen 16-jährigen Jugendlichen aus Aurich, welche bereits zahlreich polizeilich in Erscheinung getreten sind. Beide wurden am Freitag in Aurich festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Amtsgericht Wittmund vorgeführt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 16-Jährige wurde aufgrund fehlender Haftgründe nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen nach dem dritten Täter dauern noch an.

