POL-AUR: Dietrichsfeld/Tannenhausen - Ortsschilder entwendet

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Timmel - Pedelec gestohlen In Timmel ist es am Montag zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte haben in der Zeit von 8.45 Uhr bis 9 Uhr ein graues Pedelec der Marke Kreidler entwendet. Dieses stand zum Tatzeitpunkt auf einem Campingplatz in der Straße Zur Mühle. ...

