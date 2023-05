Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Timmel - Pedelec gestohlen

In Timmel ist es am Montag zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte haben in der Zeit von 8.45 Uhr bis 9 Uhr ein graues Pedelec der Marke Kreidler entwendet. Dieses stand zum Tatzeitpunkt auf einem Campingplatz in der Straße Zur Mühle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944914050 entgegen.

Norden - Fahrräder aus Keller gestohlen

In Norden kam es zu einem Diebstahl. Unbekannte haben sich in der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil verschafft. Dieser gehört zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Spiet. Im Anschluss entwendeten die Täter ein Pedelec, ein Rennrad, ein Kinderfahrrad und einen Fernseher. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Norden - Zaun beschädigt

In Norden kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstagfrüh bis Sonntagnachmittag einen weißen Gartenzaun in der Straße Alter Dörper Weg beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

