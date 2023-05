Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine Fahrradfahrerin am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in der Karlsruher Südweststadt zu.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 28-jährige Radfahrerin gegen 07:35 Uhr auf der Gartenstraße in westliche Richtung. An der Kreuzung Brauerstraße / Gartenstraße fuhr ein SUV-Fahrer, der auf der Brauerstraße in Richtung Norden fuhr, trotz Rückstau in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei übersah er offenbar die Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. In einem anschließenden Gespräch einigten sich beide Beteiligten wohl zunächst ohne polizeiliche Unfallaufnahme. Da die Radfahrerin einige Zeit später jedoch Schmerzen verspürte, verständigte sie nachträglich die Polizei.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die Zweiradfahrerin leichte Verletzungen an der Hand zu. Der Sachschaden an deren Fahrrad beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Der unbekannte Unfallverursacher soll zwischen 50 bis 55 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Er hatte helle Haare und war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Der Mann sprach offenbar deutsch mit polnischem Akzent und fuhr einen weißen SUV.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier unter 0721 94484-0 in Verbindung zu setzen.

Manuel Kunz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell