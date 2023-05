Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim - Polizeieinsatz nach vermeintlicher Bedrohungslage

Karlsruhe (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz löste am Sonntagnachmittag ein Jugendlicher aus, der in Anwesenheit von zwei 13- und 14-jährigen Mädchen offenbar mit einer Softairwaffe in einer Wohnung geschossen hatte.

Gegen 15:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass seine Lebensgefährtin einen Anruf ihrer 13-jährigen Tochter erhalten habe. Diese habe verängstigt mitgeteilt, dass ein jugendlicher Bekannter in der Wohnung ihrer Freundin in Linkenheim mit einer Pistole geschossen habe. Da zunächst nicht bekannt war um was für eine Art von Waffe es sich handelte und die Polizei deshalb von einer Bedrohungslage ausging, fuhren mehrere Streifenbesatzungen zum vermeintlichen Tatort. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, hatte der junge Mann mit einer Softairpistole einen Schuss mit einer Plastikkugel auf das Bett abgefeuert. Damit wollte er wohl die Ungefährlichkeit der Waffe demonstrieren.

Die Fahndungskräfte trafen den jungen Mann schließlich im Garten seines Elternhauses an. Die Pistole hatte er mittlerweile in seinem Zimmer abgelegt und gab sie freiwillig heraus. Ihm droht nun eine Anzeige bei der Bußgeldbehörde.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

