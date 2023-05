Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Nördl. Lkrs. Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, zwischen 8:50 Uhr und 13:45 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung im Buchenring in Stutensee-Büchig. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schubladen sowie Regale und nahmen Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro an sich. Anschließend flüchteten die Einbrecher bislang unerkannt.

In der Nacht zum Montag brachen bisher ebenfalls Unbekannte in eine Recycling-Firma in der Bruchsaler Lußhardtstraße ein. Über ein aufgehebeltes Fernster an der Rückseite des Hauptgebäudes gelangten die Einbrecher in die Büroräumlichkeiten. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zu den beiden Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

