POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Mutmaßliche Bedrohung mit Schusswaffe sorgt für Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, zwischen 8:50 Uhr und 13:45 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung im Buchenring in Stutensee-Büchig. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schubladen sowie Regale und nahmen Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro an sich. Anschließend flüchteten die Einbrecher bislang unerkannt. In der Nacht zum Montag ...

mehr