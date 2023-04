Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Beschädigung am Bahnübergang - Bundespolizei sucht Zeugen

Friedrichshafen (ots)

Bisher Unbekannte haben an einem Bahnübergang in Friedrichshafen-Manzell mutmaßlich einen Schrankenbaum abgerissen und neben die Gleise gelegt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Eine Spaziergängerin meldete der Polizei am Mittwochmittag (12. April 2023) einen abgebrochenen Schrankenbaum am Bahnübergang "Am Seemoser Horn" in Friedrichshafen-Manzell auf dem Boden legend neben den Gleisen. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Beschädigung Folge einer aktiven Gewaltanwendung war.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf gemeinschädliche Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Konstanz in Verbindung zu setzen. Diese kann unter der Rufnummer 07531 / 1288 - 0 erreicht werden. Hinweise nimmt die Bundespolizei auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell