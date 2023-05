Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Aurich

Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Am 14.05.23, gegen 23.30 Uhr, meldeten Anwohner eine Explosion in der Wittmunder Ledastraße. Als die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten später am Ort eintrafen, stellten sie ein stark beschädigtes Fahrzeug vor einem Einfamilienhaus fest. Darüber hinaus war die Hausfassade leicht beschädigt. Während der ersten Sachverhaltsaufnahme erschienen diverse Personen verschiedener Parteien vor Ort und gerieten in Streit. Mit weiteren nachgeforderten Polizeikräften gelang es, die Parteien zu trennen und die Situation vor Ort zu beruhigen. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Wittmund wurde der Bereich um das Fahrzeug zunächst gesichert. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Im Zuge der Ermittlungen konnten Hinweise erlangt werden, dass der Pkw durch Außeneinwirkung, unter Zuhilfenahme eines explosiven Stoffes, beschädigt worden ist. Beamte des Zentralen Kriminaldienstes nahmen noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion auf. Dabei wurden bis in die Morgenstunden Spuren gesichert und Vernehmungen durchgeführt. Sie wurden auch durch Spezialisten des LKA Niedersachsen unterstützt. An dem hochwertigen Pkw entstand dabei ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ersten Schätzungen nach entstand ein Gesamtschaden in hoher, fünfstelliger Summe. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

Zeugen, die zwischen 23.15 Uhr und 23.45 Uhr auffällige Beobachtungen in der Ledastraße oder im Umfeld gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Wittmund unter 04462 / 911-0 in Verbindung zu setzen.

