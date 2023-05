Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, den 15.05.23

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Werkzeug aus Kellerraum entwendet

In Norden ist es zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 08.05.2023 bis zum Sonntag, 14.05.2023, diverses Werkzeug gestohlen. Dieses befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Kellerraum in der Straße Im Spiet. Wer im angegebenen Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Wiesmoor - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zu Montag wurde in Wiesmoor ein Auto aufgebrochen. Eine unbekannte männliche Person hat gegen 3.50 Uhr gewaltsam die Seitenscheibe eines weißen Skodas zerstört. Der Mann griff dann ins Fahrzeuginnere, entwendete persönliche Gegenstände und flüchtete im Anschluss. Der Skoda stand zum Tatzeitpunkt auf einer Auffahrt in der Pollerstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken Fahrrad gefahren

Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte einen Radfahrer in Martensdorf. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 47-Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von deutlich über 1 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Schwerer Verkehrsunfall

Sonntagmorgen hat es in Norden einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 64-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Ford auf der B72 in Richtung Marienhafe. Um 9:15 Uhr bog er nach rechts in die Straße Südring ab und übersah dabei den vorfahrtberechtigten 46-jährigen Rennradfahrer auf dem Radweg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremst der Rennradfahrer, kommt dadurch zu Fall und verletzt sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Großefehn - Nach Unfall geflüchtet

In der Nacht zu Sonntag kam es in Großefehn zu einer Unfallflucht. In der Zeit von Samstagabend, 21 Uhr, bis Sonntag, 3 Uhr, ist ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen ein Auto gefahren. Der blaue Audi war am Fahrbahnrand im Zwischenberger Weg geparkt. Durch den Zusammenstoß wurde die rechte Front und die Motorhaube des Audis beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944914050 zu melden.

Aurich - Betrunken Unfall verursacht

Sonntagnachmittag ist es zu einem Unfall in Aurich gekommen. Um 16.30 Uhr meldete sich ein 42-jähriger Radfahrer und gab an, dass er in der Straße Breiter Weg gegen einen geparkten Pkw gefahren sei. Während der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Sachbeschädigung am Pkw

Am Wochenende ist es in Wittmund zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte haben in der Zeit von Samstagabend, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 10:10 Uhr, den Außenspiegel eines Autos beschädigt. Der orangefarbene Audi war zum Tatzeitpunkt am Straßenrand der Mühlenstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 04462 9110 an die Polizei Wittmund.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Straßenverkehrsgefährdung

Sonntagabend ist es in Wittmund zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Ein 45-jähriger Autofahrer fuhr auf der B461 als er gegen 20 Uhr, auf Höhe Ülkegatt, in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender Streifenwagen konnte nur durch eine eingeleitete Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Während der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von deutlich über 1 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

