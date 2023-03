Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kind läuft an Bushaltestelle gegen Auto

Petershagen (ots)

Mit leichten Verletzungen eines Schülers endete am Montagmittag ein Unfall an einer Bushaltestelle in der Ortsdurchfahrt Döhren.

Den Erkenntnissen nach hielt gegen 13.55 Uhr ein Schulbus auf der Döhrener Straße in Höhe der Haltestelle "Alte Molkerei" und ließ Schüler aussteigen. Ein 11-jähriger Petershäger lief zum Heck des Busses und wollte hinter dem Fahrzeug die Straße überqueren. Angaben von Zeugen zufolge befuhr zur gleichen Zeit eine 29-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem Opel die Straße mit verlangsamter Geschwindigkeit in Richtung Petershagen. Als sie den Bus bereits passiert hatte, bemerkte sie einen Schlag am Heck des Wagens. Hier erkannte sie, dass ihr der Schüler ins hintere linke Fahrzeugheck gelaufen war. Bei der Kollision zog sich der Junge leichte Verletzungen zu, die vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt wurden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell